Invités : Catherine Frot et Vincent Dedienne pour "La carpe et le lapin", le projet le plus secret de l’année

C’est sans doute le projet le plus secret de ce début d’année 2020. Catherine Frot et Vincent Dedienne se donnent la réplique sur la scène du théâtre de la porte Saint Martin dans « La carpe et le lapin ». Une pièce dont on ignore… presque tout, si ce n’est qu’elle parle de « cadavre exquis ». Vincent Dedienne et Catherine Frot sont sur le plateau de Quotidien pour lever un peu de mystère. Mais pas trop non plus, pour ne pas gâcher l’effet de surprise.

