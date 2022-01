Invités : ce qu’Arthur Rambo dit de notre époque, avec Laurent Cantet et Rabah Naït Oufella

Dans « Arthur Rambo », le réalisateur Laurent Cantet interroge notre époque et sa brutalité. En s’inspirant de ce qu’on a appelé « L’affaire Mehdi Meklat », celle d’un jeune écrivain encensé avant d’être incendié pour d’anciens tweets haineux écrits sous pseudo et exhumés de Twitter, Laurent Cantet parle de nous, de notre rapport aux réseaux sociaux, à la violence. Laurent Cantet et son acteur Rabah Nait Oufella sont sur le plateau de Quotidien.