Invités : ce que le prix du pain dit de nous, avec Jean-Laurent Cassely et Thierry Marx

La baguette de pain est un symbole iconique français. Pourtant, personne ne mange la même baguette de pain pour la simple et bonne raison qu’elle ne coûte pas partout pareil. Tout dépend du lieu où elle est vendue et par qui elle est confectionnée. Parce que le prix de la baguette n’a rien d’anecdotique, parce qu’il traduit aussi une fracture sociale française, on en parle avec le grand chef Thierry Marx et le journaliste Jean-Laurent Cassely.