Invités : ce qu’il fallait retenir de la conférence de presse d’Emmanuel Macron, avec Nathalie Saint-Cricq et Ludovic Vigogne

Trois jours après l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale, Emmanuel Macron donnait une conférence de presse ce mercredi 12 juin. Le chef de l’Etat y a appelé les Français à se rassembler contre « les extrêmes » et dévoilé sa stratégie pour les prochaines législatives des 30 juin et 7 juillet prochains. Sur le plateau de Quotidien, Nathalie Saint-Cricq (France 2) et Ludovic Vigogne (La Tribune dimanche) décryptent ce qu’il fallait retenir de cette prise de parole.