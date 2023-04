Invités : ce qu’il faut retenir de l’allocution d’Emmanuel Macron avec Soazig Quéméner, Caroline Vigoureux et Jonathan Bouchet-Petersen

Emmanuel Macron s’est exprimé ce lundi 17 avril depuis l’Elysée. Au cours d’une allocution d’une dizaine de minutes, le chef de l’Etat est revenu sur la crise et la contestation face à la réforme des retraites, mais aussi sur le pouvoir d’achat des Français et l’état des services publics. Pour décrypter les enjeux de cette allocution, Yann Barthès reçoit les journalistes Soazig Quéméner de Marianne, Caroline Vigoureux de l’Opinion et Jonathan Bouchet-Petersen de Libération.