Invités : Cédric Klapisch, Ana Girardot et François Civil pour "Deux moi"

Après la série de "L’Auberge espagnole", "Les Poupées russes" et "Casse-tête chinois", après "Ce qui nous lie" ou encore "Paris", Cédric Klapisch revient avec un nouveau film : "Deux moi". Une histoire de chemins qui se croisent, entre deux citadins, un peu perdus au milieu de la foule et de l’agitation de Paris. Pour incarner ses personnages dans l’air du temps, Cédric Klaspisch a de nouveau fait appel à deux acteurs qu’il connaît bien : François Civil et Ana Girardot. Ils sont tous les trois sur le plateau de Quotidien pour nous présenter "Deux moi".