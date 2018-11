Invités : les Chansigneurs Clémence Colin, Adama Sayad et Sébastien Barty

Un chansigneur est une personne qui parle le langage des signes dans sa forme la plus artistique possible puisqu’il l’utilise dans le but d'exprimer et de rendre vivante les paroles d’une chanson. Depuis quelques années, on voit des artistes faire appel à des chansigneurs pour les assister pendant leurs concerts, afin de faire vivre leurs textes aux sourds et malentendants. Ils sont mis à l’honneur dans une campagne vidéo pour la semaine Européenne pour l’Emploie des personnages handicapées. Clémence Colin, Adama Sayad et Sébastien Barty sont chansigneurs, ils nous parlent de leur art sur le plateau de Quotidien.