Invités : Charline Vanhoenacker et Guillaume Meurice présentent leur "Cahier de vacances de Manu"

Ils sont parmi les humoristes les plus appréciés de la radio la plus appréciée de France : France Inter. Charline Vanhoenacker et Guillaume Meurice passent à l’écrit pour « Le cahier de vacances de Manu », un petit livret humoristique pour aider le président – et tous les enfants de France - à bien réviser cet été. Et en plus, tous les bénéfices sont reversés au Secours Populaire. C’était trop beau pour résister, Charline Vanhoenacker et Guillaume Meurice sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.