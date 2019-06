Invités : Chris Hemsworth et Tessa Thompson sont les nouveaux "Men in Black International"

Les Men in Black sont de retour sur grand écran et ils promettent déjà de faire du bruit. La « nouvelle génération » des hommes en noir est cette fois portée par un duo mixte : Chris Hemsworth et Tessa Thompson. Pour les agents H et M, la menace n’a jamais été aussi grande : une taupe a infiltré le MIB. Le film, porté par un casting 4 étoiles (Liam Neeson, Emma Thompson, Rebecca Ferguson,…) espère relancer la franchise Men in Black, laissée en l’état depuis l’iconique duo Will Smith-Tommy Lee Jones. Chris Hemsworth et Tessa Thompson viennent défendre les couleurs du MIB dans Quotidien.