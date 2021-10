Invités : Chris Martin et Will Champion de Coldplay pour leur nouvel album "Music of the spheres"

Coldplay fête son grand retour cette année avec « Music of the Spheres », un nouvel album très attendu et un univers cosmique entièrement créé de toutes pièces par le groupe. Un univers avec des planètes carrées, des extra-terrestres et même un langage alien, le « Kaotican ». Dans une période où on ne parle plus que de chaos, de haine, de conflits, Coldplay revient avec un album positif sur l’amour, l’universalité et l’universalisme. Chris Martin et Will Champion sont sur le plateau de Quotidien.