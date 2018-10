Christian Ingrao est historien, spécialiste du nazisme. Il publie avec Johann Chapoutot une courte biographie d’Adolf Hitler, pas pour raconter sa vie, mais pour décortiquer les mécanismes qui l’ont amené au pouvoir. Un ouvrage éclairant à l’époque où la montée des nationalismes et le retour du nazisme se font toujours plus présents en Europe et à l’étranger. Christian Ingrao est sur le plateau de Quotidien pour en parler.