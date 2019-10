Danse « Chambre 212 », Christophe Honoré dessine une histoire à la fois grave et légère. Une histoire sur l’amour, le désir, le temps qui passe et de ceux qui le traversent. Christophe Honoré est sur le plateau de Quotidien, avec ses acteurs : Benjamin Biolay, Chiara Mastroianni et Vincent Lacoste.

En savoir plus sur Yann Barthes