Invités : Christophe Honoré, Chiara Mastroianni et Catherine Deneuve rendent hommage à Marcello Mastroianni avec « Marcello Mio »

Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay et Catherine Deneuve réunis dans le même long-métrage, sous la houlette du réalisateur Christophe Honoré. Ce casting familier et familial n'a rien d'un hasard. En effet, le film Marcello Mio est consacré à l'acteur italien Marcello Matroianni, décédé en 1996. Et plus précisément, à un père, vu à travers les yeux de sa fille. Le synopsis est équivoque : c’est l’histoire d’une femme qui s’appelle Chiara. Elle est actrice, elle est la fille de Marcello Mastroianni et Catherine Deneuve et le temps d’un été, chahutée dans sa propre vie, elle se raconte qu’elle devrait plutôt vivre la vie de son père. Elle s’habille désormais comme lui, parle comme lui, respire comme lui et elle le fait avec une telle force qu’autour d’elle, les autres finissent par y croire et se mettent à l’appeler "Marcello". Ils en parlent sur le plateau de Quotidien.