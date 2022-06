Invités : comment les États-Unis font-ils face à la tuerie d’Uvalde ? Avec Cole Stangler et Romain Huret

Mardi 24 mai, un jeune homme de 18 ans a ouvert le feu dans une école primaire d’Uvalde, au Texas, faisant vingt-et-une victimes, dix-neuf enfants et deux adultes. Cette fusillade est, après celle de Sandy Hook qui avait coûté la vie à vingt écoliers et six adultes, la deuxième attaque la plus meurtrière jamais perpétrée dans un établissement scolaire aux États-Unis. La fusillade d’Uvalde a provoqué une immense émotion dans le pays, mais également dans le reste du monde et relancé l’incessant débat sur le port d’armes aux États-Unis. Comment un jeune homme de seulement 18 ans a-t-il pu se procurer une arme de poing ? Comment a-t-il pu passer sous tous les radars alors même qu’il avait annoncé ses intentions sur Facebook ? Les Etats-Unis peuvent-ils venir à bout de ces massacres ? Pour en parler, Yann Barthès reçoit l’historien spécialiste des États-Unis, Romain Huret et le journaliste américain Cole Stangler.