Invités – Coronavirus : on débriefe les annonces d’Emmanuel Macron avec Patrick Pelloux et David Revault d’Allonnes

Face à l’épidémie de Coronavirus en France, Emmanuel Macron a pris la parole ce jeudi soir depuis l’Elysée. Le chef de l’Etat y a annoncé la fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées, mais aussi le recours au télétravail et au chômage partiel. Il a également assuré du maintien des élections municipales. On débriefe ces annonces avec le médecin urgentiste Patrick Pelloux et le journaliste politique David Revault d’Allones.