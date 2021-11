Invités : Cyril Dion et Vipulan Puvaneswaran pour "Animal"

Cyril Dion est l’une des figures de la lutte écologique en France. Quant à Vipulan Puvaneswaran, 18 ans, il est l’un des visages de la jeunesse qui se bat pour sauver la planète. Réunis par leur engagement, ils signent ensemble « Animal », un film-documentaire pour alerter sur le réchauffement climatique et la disparition des espèces sauvages. Un film qui ne se veut ni technique, ni abstrait, mais pédagogique et percutant. Cyril Dion et Vipulan Puvaneswaran sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.