Invités : Cyril Graziani et Cécile Amar pour "Le peuple et le président"

Dans « Le peuple et le président », les journalistes Cyril Graziani et Cécile Amar reviennent sur trois mois de conflit entre les gilets jaunes et le chef de l’État. Trois mois de crise, d’affrontements, de débats, de contradictions aussi. Pour raconter l’histoire d’un conflit sans précédent, Cyril Graziani et Cécile Amar ont été sur les ronds-points, dans les manifestations, mais aussi auprès des forces de l’ordre et dans les couloirs de l’Élysée, pour en recueillir tous les points de vue. Ils sont tous les deux sur le plateau de Quotidien pour nous en dire plus.