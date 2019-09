Depuis sept ans, ils font saliver les téléspectateurs avec des pâtisseries toujours plus extravagantes, toujours plus savoureuses. Cyril Lignac et Mercotte reviennent sur M6 dès le 11 septembre, avec une floppée de nouveaux candidats qui espèrent tous décrocher le sacro-saint titre du « Meilleur pâtissier ». Cyril Lignac et Mercotte sont sur le plateau de Quotidien.