Invités : Daniel Brühl & Théodore Pellerin dévoilent les secrets de la série « Becoming Karl Lagerfeld »

Après la diffusion d'un documentaire sur Canal+ en janvier dernier, la série « Becoming Karl Lagerfeld » confirme que l'influence du couturier allemand, disparu en 2019 à l'âge de 85 ans, est intacte. La plateforme Disney+ vient de présenter de nouvelles images de cette série très attendue. Daniel Brühl, découvert dans « Good Bye Lenin », puis dans « Inglorious Basterds », dans « Rush » ou encore dans « Captain America » et Théodore Pellerin, découvert chez Xavier Dolan, chez Sophie Dupuis, dans des films français ou hollywoodiens et dans la série « Franklin » avec Michael Douglas, incarnent Karl Lagerfeld et son amant légendaire Jacques de Bascher. Ils en parlent sur le plateau de Quotidien.