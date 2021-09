Invités : dans la tête de la jeunesse française avec Frédéric Dabi et Stewart Chau

Frédéric Dabi est directeur général « Opinion » à l’IFOP, Stewart Chau est responsable des études politiques et sociétales à l’institut de sondages Viavoice. Ensemble, ils ont réalisé « La Fracture », une enquête de grand ampleur sur la jeunesse française, ses croyances, ses espoirs, son rapport à l’engagement, à la politique, mais aussi à l’environnement et à la religion. À quoi ressemble la jeunesse française en 2021 ? Quels adultes seront-ils demain ? On en parle avec Frédéric Dabi et Stewart Chau sur le plateau de Quotidien.