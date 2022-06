Invités : dans la tête d’Emmanuel Macron avec les journalistes Agathe Lambret et Louis Hausalter

Emmanuel Macron est en Ukraine ce jeudi avec les Premiers ministres allemands et italiens pour apporter son soutien au président Volodymyr Zelensky. Une visite historique et symbolique alors que le président français est très critiqué en Ukraine après ses propos appelant à « ne pas humilier la Russie ». Les journalistes Agathe Lambret et Louis Hausalter publient « L’étrange victoire », récit bourré d’infos sur la victoire d’Emmanuel Macron à l’élection présidentielle. Bisbilles en Macronie, divisions, stratégie politique, succession : on revient avec eux sur la galaxie Emmanuel Macron.