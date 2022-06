Invités : dans la vraie vie des "Paruraux", ces Parisiens qui émigrent à la campagne, avec Marion Kremp et Michaël Prigent

Depuis la pandémie, Paris se vide de ses habitants. Les familles mettent les voiles et partent s’installer en campagne. Laquelle voit arriver des flots de couples avec de jeunes enfants, pas toujours très acclimatés à la vie locale. Ces « Paruraux », ces « Parisiens qui n’ont pas les moyens d’acquérir le 100m² de leurs rêves dans le Xème arrondissement et encore moins une résidence secondaire au Touquet », la journaliste Marion Kremp et le dessinateur et directeur artistique Michaël Prigent les ont décryptés dans leur dernier livre. Facile, puisque les Paruraux, c’est eux.