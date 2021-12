Invités : dans les coulisses des sondages, avec Christelle Craplet, Jean-Daniel Levy et Céline Bracq

Ces derniers mois, les sondages rythment l’actualité politique. Comme avant chaque grande échéance électorale, ils permettent de saisir les tendances, les percées ou, au contraire, les échecs des candidats. De plus en plus, les sondages sont aussi critiqués : ils seraient peu fiables, inutiles, orientés, etc… Pour comprendre comment ils sont réalisés, par qui, dans quel but, connaître leurs limites aussi, on en parle avec les dirigeants des plus gros instituts de sondages français : Christelle Craplet de BVA Opinion, Céline Bracq d’Odoxa et Jean-Daniel Lévy d’Harris Interactive France.