Invités : Dany Boon et Philippe Katerine pour "Le Lion"

C’est un duo choc que le cinéma français ne devrait pas oublier de sitôt. Dans « Le Lion », Dany Boon et Philippe Katerine se donnent la réplique à un rythme effréné. Celui d’un psy (Philippe Katerine) et de son patient (Dany Boon) persuadé d’être un agent secret. L’est-il vraiment ou est-il complètement cintré ? Embarqué dans une aventure qui le dépasse, le psy va apprendre de son patient. Et le patient apprendre du psy, au point qu’on ne saura plus trop qui est fou et qui ne l’est pas. Dany Boon et Philippe Katerine sont sur le plateau de Quotidien.

