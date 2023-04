Invités : Dany Boon, Kad Merad et Charlotte Gainsbourg réinventent "La vie pour de vrai"

Le duo préféré du cinéma français est de retour avec « La vie pour de vrai ». Dany Boon et Kad Merad sont de nouveau réunis à l’écran et ils ont emmené avec eux Charlotte Gainsbourg. L’histoire ? Après 50 ans passés dans un Club Med mexicain, Tridan (Dany Boon) décide de tout plaquer pour retrouver son amour d’enfance et va se découvrir un demi-frère caché (Kad Merad) et sa maîtresse (Charlotte Gainsbourg), laquelle va se faire passer pour son amour de jeunesse. Kad Merad, Dany Boon et Charlotte Gainsbourg sont sur le plateau de Quotidien.