Invités : La face cachée des crèches privées, l'enquête choc de Daphné Gastaldi et Mathieu Périsse

Vendredi 8 septembre 2023, sort l’ouvrage, « Le prix du berceau : ce que la privatisation des crèches fait aux enfants ». Une enquête choc et exceptionnelle menée par les invités de Quotidien, mercredi 6 septembre, Daphné Gastaldi et Mathieu Périsse, au sujet de certaines crèches françaises. Surbooking, repas insuffisants, ou bien encore bébés maltraités, on y apprend à travers des documents, certains éléments méconnus du grand public, que l’on peut qualifier d’hallucinantes. Et ce, alors qu’il manquerait 200 000 places au sein des crèches françaises.