Invités : de l’intérêt de s’informer au droit de changer d’avis, avec Bruno Patino et Blandine Rinkel (Partie 1)

Bruno Patino est président de la chaîne Arte, auteur du best-seller « La civilisation du poisson rouge » et de « Tempête dans un bocal ». Blandine Rinkel est journaliste, autrice de « Vers la violence » et également chanteuse. Ils lancent ensemble les premiers numéros de « Alt », une nouvelle collection La Martinière. A chaque livre, une question, 30 pages, pour 3€50 et à destination des 15-25 ans. Bruno Patino s’est occupé du tome « S’informer à quoi bon ? » et Blandine Rinkel de celui sur « A-t-on encore le droit de changer d’avis ? ». Ils nous en parlent sur le plateau de Quotidien.