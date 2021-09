Invités : Denis Villeneuve & Timothée Chalamet pour "Dune", l’événement ciné de l’année

« Dune » c’est un livre de 1000 pages, un succès planétaire, un monde fantastique à nul autre pareil et un véritable challenge pour un réalisateur. Denis Villeneuve en a fait un film sublime, planant, incomparable. Le tout magnifié par la musique d’Hans Zimmer. C’est l’événement cinématographique de cette rentrée : le film « Dune » arrive en salles le 15 septembre prochain en France. Pour l’occasion, on reçoit Timothée Chalamet et le réalisateur Denis Villeneuve sur le plateau de Quotidien.