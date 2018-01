Invités – Dita Von Teese et Sébastien Tellier, un duo très sexy dans Quotidien

C’est sans doute l’alliance musicale la plus inattendue et la plus improbable de l’année. Sébastien Tellier, le célèbre barbu français compositeur de "La ritournelle", a su convaincre Dita Von Teese, la fameuse effeuilleuse américaine d’enregistrer un album. Résultat : un album aux mélodies langoureuses et planantes. Mais avant la sortie de l’album, sobrement intitulé "Dita Von Teese", prévue pour la mi-février, celle qui fait donc ses premiers pas en tant que chanteuse, a déjà sorti deux titres : "Rendez-vous" et "Bird of Prey". De passage sur le plateau de Quotidien, la star du burlesque et Sébastien Tellier viennent donc nous parler de cette collaboration.