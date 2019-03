Invités : Dominique Farout, Florence Quentin et Amandine Marshall, pour l’expo Toutankhamon

La grande halle de la Villette accueille exceptionnellement une grande exposition consacrée au plus célèbre des pharaons – à défaut d’être celui au plus long règne – Toutankhamon. Jusqu’au 15 septembre, les visiteurs pourront admirer les trésors du pharaon, exhumés en 1922 par l’archéologue britannique Howard Carter. 100 ans plus tard, les mystères de Toutankhamon continuent de fasciner les foules. Les égyptologues Dominique Farout, Florence Quentin et Amandine Marshall sont sur le plateau de Quotidien pour nous en parler.