Invités : Dominique Méda, Jean Garrigues et Jérémie Peltier décryptent la mobilisation contre la réforme des retraites (partie 2)

Dominique Méda, sociologue spécialiste de la question du travail, Jean Garrigues, historien et président du Comité d’histoire parlementaire et politique et Jérémie Peltier, co-directeur général de la Fondation Jean-Jaurès livrent leur analyse sur le climat social et politique actuel en France, après l’annonce du recours au 49-3 et l’adoption de la réforme des retraites. Qu’est-ce qui est légitime en démocratie ? A quoi peut mener le climat insurrectionnel des manifestations actuellement ? Quel est notre rapport au travail et comment l’améliorer ? Dominique Méda, Jean Garrigues et Jérémie Peltier répondent aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.