Invités : Edouard Philippe et Gilles Boyer, duo politique et amical

Pendant trois ans, Édouard Philippe a dirigé la France depuis Matignon. Le Premier ministre, débarqué des Républicains pour former un gouvernement pour Emmanuel Macron, a quitté ses fonctions au cœur de la crise sanitaire, en juillet dernier pour retrouver son mandat de maire du Havre. Depuis, Édouard Philippe s’est fait discret dans la presse, se consacrant à sa ville. Jusqu’à ces derniers jours. Gilles Boyer est député européen. Proche d’Alain Juppé, il est aussi très proche d’Edouard Philippe, dont il a été le conseiller lors de son mandat à Matignon. Leur relation d’amitié remonte à 2002 et le choc du second tour Jacques Chirac vs Jean-Marie Le Pen. Cette année, ils publient ensemble « Impressions et lignes claires », le récit de leurs années passées au cœur du pouvoir, dans lequel ils témoignent de leur expérience politique et dissertent sur l’art de gouverner et de prendre des décisions. Édouard Philippe et Gilles Boyer sont sur le plateau de Quotidien pour nous en parler.