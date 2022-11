Invités : Elian Potier et Anne-Liz Deba, ceux qui luttent contre le harcèlement scolaire

Les élèves du collège Louis Braille, à Esbly, en Seine-et-Marne, ont réalisé un clip contre le harcèlement scolaire. Un clip fort, important, qui permet de libérer la parole dans les collèges et lycées. Elian Potier, président de l’association « Urgence harcèlement » et Anne-Liz Déba est la créatrice du podcast « Smile ». Tous deux victimes de harcèlement pendant leur scolarité, ils se battent aujourd’hui pour prévenir et aider les autres. Sur le plateau, ils échangent avec le ministre de l’Éducation, Pap Ndiaye, qui a fait de la lutte contre le harcèlement scolaire l’une de ses priorités.