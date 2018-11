Invités : Elise Lucet et Edouard Perrin pour "Cash investigation" consacré aux ImplantFiles

Ce mardi, France 2 diffuse un nouveau numéro de « Cash Investigation ». Cette semaine, Elise Lucet et son équipe se sont penchés sur le scandale des « ImplantFiles », ces implants médicaux de toute sorte dont le contrôle est aujourd’hui plus qu'aléatoire. Des centaines de milliers de patients peuvent être touchés par ces implants dont la qualité n'est pas prouvée et les effets à long termes clairement identifiés. Elise Lucet et Edouard Perrin sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.