Invités : Emmanuel Le Ber et Jacqueline Desguin pour le doc Quotidien « Un an chez les vieux »

Ce soir sur TMC, le premier Doc Quotidien vous emmène chez « les vieux ». Ceux qu’on n’écoute pas toujours et c’est bien dommage parce qu’avec le temps, ils sont devenus bien plus cools que nous. Emmanuel Le Ber les a suivis à travers toute la France pendant un an et ils n’ont rien à voir avec l’idée qu’on s’en fait. Emmanuel Le Ber et une de ses protagonistes, Jacqueline Desguin, sont sur le plateau de Quotidien.