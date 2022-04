Invités - Emmanuel Macron, saison 2 : à quoi faut-il s’attendre ? Avec Etienne Gernelle et Marion Van Renterghem

Emmanuel Macron a été réélu avec plus de 58% des voix face à Marine Le Pen. Dans une France toujours plus fracturée, après un énième vote barrage, à quoi va ressembler le prochain quinquennat du président ? Pour tenter de comprendre à quoi sera confronté Emmanuel Macron ces cinq prochaines années, on reçoit la journaliste Marion Van Renterghem, grand reporter, prix Albert Londres, mais aussi biographe d’Angela Merkel et Etienne Gernelle, patron du magazine hebdomadaire « Le Point » sur le plateau de Quotidien.