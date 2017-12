Invités : Enzo et Gus, deux des meilleurs magiciens du monde

Ils dépoussièrent le genre. Leur genre à eux est la magie. Enzo et Gus ont, tous les deux moins, de trente ans et font des numéros de dingue. Augustin Petit, alias Gus l’illusionniste, a découvert la magie il y a sept ans lors de ses études de commerce à Hong-Kong et il n’est pas vraiment un inconnu du grand public. En 2015, il se hisse en finale de La France a un incroyable talent. Quant à Enzo, l’insaisissable, c’est un un illusionniste reconnu. Véritable maître de l’Illusion, il a créé son propre spectacle de magie ultramoderne, dans lequel il coupe une femme à la verticale, se prend 12 millions de volts et s’en sort indemne et où il fait apparaître sur scène un véritable hélicoptère. Rien que ça, ils sont sur le plateau de Quotidien ce soir – Extrait Quotidien 20 décembre