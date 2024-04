Invités : Éric & Ramzy cherchent la relève de l’humour dans « Comedy class »

Ils sont de retour. Eric Judor et Ramzy Bédia, l'emblématique duo d'humoristes va jouer les jurés d'un nouveau télé-crochet « Comedy class » sur Prime vidéo le 26 avril prochaon. Ils y parraineront de jeunes talents du stand-up qui s'affronteront sur scène pour remporter le concours. Trouveront-ils des gens plus drôles qu'eux ? Est-ce que tous les types d’humour sont représentés ? Éric et Ramzy répondent à toutes ces questions sur le plateau de Quotidien.