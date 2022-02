Invités : Éric Judor & PEF signent "Week-end family", la toute première série française de Disney +

Entre Star Wars, les Avengers ou la Belle & Le Clochard, on trouvera bientôt « Weekend family », la toute première production française de Disney +. Une série signée Pierre-François Martin-Laval et Sophie Reine avec Éric Judor en tête d’affiche. Éric Judor et PEF sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.