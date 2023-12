Invités : Eric Judor, Ragnar le Breton, Lison Daniel et Arthur Sanigou au top de l’absurde dans « Un stupéfiant Noël »

Eric Judor, Matthias Quiviger, plus connu sour le nom de Ragnar le Breton, Lison Daniel et Arthur Sanigou sont les invités de Quotidien lundi 4 décembre. Les trois acteurs ainsi que le réalisateur, sont à l’affiche d’un film de Noël, intitulé « Un stupéfiant Noël », disponible sur la plateforme Prime Video le 8 décembre. Ils se confient sur leur type d’humour particulièrement différents, avant de faire chacun à leur sauce, le pitch du film. Les comédiens et le réalisateur, Arthur Sanigou, qui a notamment déclaré « Quand on fait du « très débile », c’est essentiel d’être très sincère », s’expriment sur leur goût pour l’absurde. Puis, le vidéaste à succès Ragnar Le Breton se confie sur la scène de la gifle, comme il en a l’habitude.