Invités : Eric Toledano, Olivier Nakache et Pio Marmaï abordent des sujets brûlants dans « Une année difficile »

Olivier Nakache, Eric Toledano, et Pio Marmaï sont les invités de Quotidien mardi 17 octobre. Ils présentent leur nouveau film, en salles ce mercredi, « Une année difficile ». Pio Marmaï s’exprime dans un premier temps sur le duo de réalisateurs et explique pourquoi ils sont uniques dans le paysage cinématographique français. Ils nous dépeignent ce nouveau long-métrage, dans lequel on retrouve également Jonathan Cohen, qui mêle deux sujets fors actuels : le surendettement, et l’engagement écologique. Pio Marmaï s’exprime sur son expérience au cœur de vrais militants écologiques. Les trois invités donnent quelques secrets de backstage, et se confient sur leur rituel lors d’une préparation de tournage ou l’écriture d’un film. Enfin, ils abordent l’actualité dramatique et l’importance des comédies dans ces moments.