Invités : état des lieux de l’élection présidentielle, avec Brice Teinturier et Martial Foucault

J-76 avant le premier tour de l’élection présidentielle. Pour suivre cette campagne électorale, l’institut de sondages Ipsos et le CEVIPOF (le centre de recherches politiques de Science-Po) publient régulièrement les résultats d’une enquête au long cours. Ce week-end, ils ont publié la quatrième vague de leur étude, réalisée avec Sopra Steria en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès. Au programme : un sondage aux très faibles marges d’erreur, contrairement à la plupart de ceux publiés ces dernières semaines. Pour comprendre comment il a été réalisé et décrypter ses enseignements, on en parle sur le plateau de Quotidien avec le directeur général délégué de l’Ipsos, Brice Teinturier et le directeur du CEVIPOF, Martial Foucault.