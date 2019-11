On ne l’attendait pas forcément sur ce terrain et pourtant, Étienne Daho sort un nouvel album qui n’a rien à voir avec ses précédentes créations. Cette fois, il s’adresse non plus aux adultes, mais aux enfants. Avec le comédien Arnaud Valois, il revisite le célèbre conte du « Vilain petit canard », qu’il a mis en musique pour l’occasion. Etienne Daho et Arnaud Valois sont sur le plateau de Quotidien.

