Invités : Etienne Daho et ses amis, Calypso Valois, Malik Djoudi, Jean-Louis Piérot et Yan Wagner

L’actrice et chanteuse Calypso Valois connaît Etienne Daho depuis toujours, elle l’a même choisi comme parrain. Ils ont collaboré artistiquement de nombreuses fois et partagent des passions communes. Jean-Louis Piérot est l’alter-ego d’Etienne Daho, celui qui réalise et compose ses albums à ses côtés. L’amitié entre Yan Wagner, l’une des plus belles voix de la pop française, et Etienne Daho débute dix ans plus tôt quand ils chantent en duo sur le morceau “The only one”. Malik Djoudi est souvent comparé à Etienne Daho et ils ont tous deux collaboré plusieurs fois, l’un faisant la première partie de l’autre. Mais au-delà du lien artistique, une véritable amitié lie les deux artistes. La bande à Daho, composée de Calypso Valois, Malik Djoudi, Jean-Louis Piérot et Yan Wagner répond aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.