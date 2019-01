Invités : Eva et Luka Ionesco pour "Une jeunesse dorée"

Que fait-on quand on a 16 et 22 ans, pas d’argent et une passion dévorante dans le Paris des années 1979, le Paris des années Palace ? Rose et Michel, eux, filent de soirées en soirées, profitant de leur histoire d’amour. Un soir, ils vont rencontrer Lucille et Hubert, deux riches parisiens libertains, qui vont bouleverser leurs habitudes et leurs certitudes. La réalisatrice Eva Ionesco et son fils Luka sont sur le plateau de Quotidien pour nous en parler.