Evan Fournier est l’un des plus grands basketteurs de la planète et, cerise sur le gâteau, il est Français. On parle avec lui de la NBA, de sa carrière, mais aussi du mouvement de révolte anti-Trump dans le sport américain, particulièrement le basket, de ses espoirs pour l’élection présidentielle de ce mardi 3 novembre et de ses projets pour la suite.