Invités – Explosion de la pauvreté : Christophe Robert (Fondation Abbé Pierre) et Patrice Blanc (Restos du cœur) tirent la sonnette d’alarme

La pauvreté explose en France depuis le début de l’épidémie de covid dans le pays. Avec la fermeture des commerces et le confinement, on estime à un million le nombre de Français qui ont basculé dans la précarité. On fait le point sur la situation et les mesures indispensables pour venir en aide à ces « nouveaux » pauvres avec Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre et Patrice Blanc, président des Restos du Cœur.