Invitée : Eye Haïdara donne de la voix pour "Les femmes du square"

Dans « Les femmes du square », Eye Haïdara et Ahmed Sylla mettent en lumière ces femmes qu’on ne voit jamais au cinéma : les nounous africaines. Peu considérées, souvent sans papiers, elles sont pourtant en première ligne lorsqu’il s’agit de prendre soin des enfants, des plus petits aux plus grands, parfois au détriment de leur propre famille. « Les femmes du square » leur rend hommage, à elles, à leur travail, à leurs sacrifices. Eye Haïdara et Ahmed Sylla nous en parlent sur le plateau de Quotidien.