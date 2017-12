La première chose qu’on a eu envie de faire ce matin quand on a appris la mort de Johnny Hallyday, c’est d’inviter dans l’émission les fans de Johnny. Et de revivre avec eux tous les temps forts de la vie de Johnny. Alors merci à eux ! On les écoute ! C'est quoi être fan de Johnny ? Extrait de l’émission Quotidien du mercredi 6 décembre 2017 – Partie 2