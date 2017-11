Invités : Faucon et Fayol pour « Un cartel nommé Daech »

Aujourd’hui, Quotidien reçoit Benoît Faucon et Clément Fayol, les auteurs du livre « Un cartel nommé Daech » pour parler de … Daech bien sûr. Daech perd ses territoires en Irak et en Syrie, Daech repoussé de Raqua et de Mossoul … C’est ce que nous lisons chaque jour dans les journaux alors on se dit : « Daech est bientôt mort ». « Pas du tout » répondent les deux grands reporters dans ce livre car aujourd’hui, Daech est devenu une vraie mafia. Extrait de l’émission Quotidien du Lundi 6 novembre 2017 – Partie 1